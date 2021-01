Mailis Reps ministrikohalt lahkumisest: isegi isikliku elu taustal ei ole nii palju haiget saanud kui tolle nädala jooksul

Rääkides sellest, kui ta hiljuti haridus- ja teadusministri kohalt pidi lahkuma, kuna Õhtuleht tegi avalikuks selle, kuidas tema autojuht ministri lapsi sõidutas, ütles Reps, et mõistis kiiresti, millega see lõppeb.

"Sel hetkel, kui see stsenaarium käivitus, ütlesin kohe oma lähedastele poliitilistele kolleegidele, et selliste skandaalide tulemusel tavaliselt astuvad poliitikud tagasi. Ja mõne päeva pärast nii ka läks - seega ennustasin seda tõesti ette," rääkis Reps.

Tema sõnul on selliste, eraelul põhinevate skandaalide vastuvõtt avalikkuses palju valulisem, kuna nende sisu on kõigile mõistetav.

"Ütleks nii, et nende päevade jooksul on väga raske olnud. Pean ütlema, et isegi isikliku elu taustal ei ole nii palju haiget saanud kui tolle nädala jooksul," märkis nüüdne riigikogu liige.