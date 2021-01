Eve Kivi tunnistab: iga naine võiks näha ja elada nii, nagu mina osa ajast olen elanud

"Õnne on olnud ja väga õnnelik olen olnud ja tõesti – ütle kasvõi kui vanainimene, et annaks jumal, et iga naine tunneks sellist õnne, nagu mina olen tundnud. Ja saanud näha ja elada nii, nagu mina osa ajast olen elanud," sõnas Kivi, kes on julgenud ikka iseendaks jääda ja on ka selgelt välja öelnud, kui talle mingi asi ei sobi.