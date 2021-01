FOTO | Raudne värk! Mihkel Raud avalikustas kauni perepildi: olge hoitud

"Head vana aasta lõppu ja uue algust! Happy New Year from the Raud Family! Olge hoitud, stay safe," kirjutas Mihkel oma postituse pealkirjas.

8. märtsil 2013 abiellus ta Liina Vahteriga. 30. juulil 2019 teatas Mihkel Raud Instagrami vahendusel, et tema ja Liina Raua kooselu on lõpule jõudnud. 2019. aasta novembris otsustasid nad taas kokku minna.

Mihklit võib nimetada Ameeri­kasse ja tagasi sõitmise maailmameistriks. Pole kuigi palju neid, kes hõõruvad vahetpidamata USA vahet, et abikaasa ja perega kohtuda. Soomest koduste juurde sõitmine on juba aastaid tavaline, lausa igapäevane, aga üle ookeani lende pole just kerge üle elada. Kaheksa kuni kümme tundi õhus kõikumist, pidevad lennujaamavahetused ja seal passimised, kaheksatunnine ajavahe, mis piinab väsimusena päevi. Mihkel Raud (51) on sellist elu elanud juba neli aastat ega näi väsivat. Tema abikaasa Liina Raud (32) ning lapsed Mirjam (7) ja Joosep (5) on täielikult amerikaniseerunud – nad on seal kodunenud ega kavatsegi nii pea Eestisse naasta. Mihkel kirjutab oma viimases raamatus "Võtku homme mind või saatan" heldinult õnnest ja armastusest, olles ise võimatult õnnekaugena näivas kaugsuhtes.