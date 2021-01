Mis juhtus? Brigitte Susanne Hunt lahkub Sky Plusist: ma ise soovisin seda

Brigittel oli viimases blogis hüpnotisöör-Ants, kes vaatles seltskonnatähe uue aasta sündmuseid. Ta tõi välja, et Brigitte töösuhe SkyPlusiga on lõppemas ning naine kinnitas seda.

"Minu suhe SkyPlusis lõppeb. Ma ise soovisin seda. Ma tundsin, et hetkel pean ma tegema midagi muud, teises mahus. See, mis ees ootab, see on kaootiline," rääkis Brigitte ise.