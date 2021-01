Merilin Taimre usub, et teab põhjust, miks ta "Naistesauna" saates välja vahetati: ühes raadiosaades rääkisime pandeemiast ...

Merilin Taimre, tuntud ka kui Paljas Porgand, avaldas eile oma blogis, et pärast "Naistesauna" esimese hooaja lõppu said nii tema kui Kristel kirja, mis teatas, et uuel hooajal jätkatakse saadet teise koosseisuga.

"Kuid tõepoolest tuli üllatusena ajakirjaniku kiri, et Kristel justkui ikkagi jääb alles ja mind hakkab asendama Kethi, kellega mind juba asendas reisisaate tegemisel seesama kontakt Raadio 2-s. Jeapp, me pidime tegema ka telesse reisisaate ühe kolmanda isikuga. Kuid siis öeldi mulle et ikkagi raha pole ja asi jääb ka koroona tõttu katki, kuid sotsmeedias nägin, et mindi reisile hoopis Kethiga, haha. Milline nali!" avaldas Taimre oma blogis.

Paljas Porgand usub ka, et teab põhjust, miks ta asendati. "Üks raadiosaade rääkisime me pandeemiast, selle mõjust meile, meie suhtumisest sellesse jne. Ütlesin muidugi otse välja, et minu silmis (nagu ka väga paljude) on see kõik laastavalt ülepaisutatud, lockdown võiks olemata jääda ja maske ka inimesed õigest kanda ei oska, mistõttu on see kõik suht naljanumber," sõnas ta.

Taimre jätkas: "Muidugi jäin ma raadios viisakamaks, sest kui raadiosaate idee juba välja pakkusin, siis oli vastus kohe väga vastuhakkav, et seda teemat üles ei tohiks võtta. Minus tekkis kohe ohumärk, et kas tegemist on tsensuuriga? Miks ei tohi? Miks me võime rääkida oma number kahel käimisest, oma karvakasvust, menstruatsioonist, seksist, nibudest, porrist ja mida kõike, aga kui asi puudutab mingit viirust, siis peame hoidma suud lukus? Ma muidugi olin väga verbaalne väljendades, et selline osaline suukorv mulle ei istu ja tegin selgeks, et ega me sinna fooliummütsidega ei lähe. Me tahame lihtsalt päevakohasest teemast rääkida ja saime rohelise tule."

Raadio 2 peatoimetaja Kristo Rajasaare sõnul on ta pidanud Taimret kaitsma küll. "Ühe saate peale tuli kaebus, kuulasin üle ja see oli alusetu. Minu vastus kuulajale, kus ma Merilini eest seisan ja kaebuses toodud süüdistused ümber lükkan, on meil majas registreeritud," ütles ta.