VIDEO | Keeruline olukord! Võistlejad panid "Suure aastalõpuviktoriini" ajal Marko Reikopi piinlikku olukorda

Võistkondadel algas viies voor, mis kandis pealkirja "Silmatorkav ehitis". Küsimus seisnes selles, et mõlemad meeskonnad pidid ära arvama, mis majaga tegu on. Vastusvariantideks pakuti a) uus koolimaja Pirital b) Rail Balticu terminal c) noore pere elamu.

Peeter Oja meeskond oli esimene, kes asus nuputama, milline õige vastus on. Oja võistkond pakkus, et tegu oli noore pere elamuga ning vastus osutus õigeks. Tegu oli miljonäri Margus Kangro ja tema abikaasa Mai Kangro häärberiga.

Pärast seda, kui Marko ütles, kelle majaga on tegu, asus Peeter Oja võistkond maja üle nalja tegema. Silmnähtavalt polnud Marko Reikop selleks valmis.

"Väga ilus!" ütlesid Peeter, Jan ja Indrek üheaegselt Kangro elamu kohta. "Mina soovitaks rohkem mitte edasi ehitada. See on niigi ilus. Elada saab, aknad on ees," ütles Oja.

"Ja kolmekümne aasta pärast tuleb magamistoast rong läbi," lisas Tarand naljatades.

Tundus, et Marko Reikop polnud valmis, et mehed hakkavad nalju viskama ja kommenteerima ning vastas neile pingsalt: "Kui ilus see maja on, selgub alles hiljem."

Marko Reikopi näost oli silmnähtavalt näha, et meeste kommentaarid polnud tal sugugi plaanis.

