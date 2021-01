Tõsielutäht Kylie Jenner mures ahistajaga, kes pidevalt tema naabruskonda tungib

Keeld kinnitati kolmapäeval ning Jenneri sõnul juhtus see õigeaegselt, sest Bergquist nägevat palju vaeva, et tõsielutäht kätte saada.

Jenneri sõnul pärineb Bergquist Põhja-Dakotast ja tal pole õrna aimugi, kes ta on. Bergquist tahtis tõenäoliselt siseneda just oma sihtmärgi koju, kuid eksis majaga. Ta olla isegi eraturvamehele öelnud, et on seal, et Jenneriga kohtuda.