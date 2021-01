Populaarne videorakendus on aidanud Sir Elton Johnil kaine püsida

Sir Elton John ei ole vaatamata stressirohkele aastale kainuse teelt kõrvale kaldunud. Seda aga ei saa öelda paljude teiste inimeste kohta. Eltoni sõnul on Zoom olnud just see, mis on raskel ajal abiks olnud, vahendas TMZ.

"The Rocket Man" esitaja sõnul on virtuaalsed anonüümsete alkohoolikute kohtumised need, mis on teda viimased üheksa kuud tõeliselt aidanud. Just neid muusik ka tänas, kui osales prints Harry ja Meghan Markle'i esimeses taskuhäälingus "Archwell Audio".