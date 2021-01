KLÕPS | Ott Kiivika jaoks on mitmekordselt tähtis päev: hea, et mul olemas olete!

"Täna aasta viimasel päeval on mul põhjus mitmekordselt olla õnnelik. Ühestküljest, et see mitte kõige positiivsem aasta läbi saab, vaid lisaks sellele on minu jaoks kahel väga olulisel naisel minu elus sünnipäev. Head Cassy ja Ammi soovin teile palju - palju õnne sünnipäevaks ja tänan väga, et te mul olemas olete! See energia, mida te mulle annate on kulla väärtusega," teatas Ott Kiivikas Instagramis.