Indrek Tarand ema Mari surmast: muidugi on vahel kurb!

Aga teistpidi pole see midagi unikaalset. Kogu aeg on ju nii olnud, surematust ei ole ju leiutatud. Ma ei ütleks, et teadusliku maailmavaate baasilt oleks see kuidagi raskemini talutav kui mõne religiooni, olgu see budistlik ümberkehastumine või kristlik... Eks igaüks saab isemoodi hakkama.

Muidugi on vahel kurb. Mina ütleksin niimoodi, et oli selline aasta, kui sai emaga palju rohkem koos olla kui pärast varast lapsepõlve. Tal oli rikas vaimuelu ja see ei raugenud ka haigevoodis. See oli väärt asi. Aga me ei ole kolmeaastased, et hakkaksime endale sisestama, et äkki toimub ime või läheb teistmoodi. Ei, me ei saa. Nii on ju alati õige, et vanemad lähevad enne, lapsed hiljem. Teistpidi ei saaks, see oleks ebaõiglane.