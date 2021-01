PEOHOROSKOOP | Kui jood, siis tantsid või hoopis nutad? Loe siit, millega sinu tähemärk purjus peaga silma paistab

Jäär — kui Jäär tilga alkoholi saab, muutub ta hääl veelgi valjemaks kui tavaliselt ning tema kohalolu ei saa kellelegi märkamata jääda. Kui näed kedagi laua peal tantsimas või suvaliste tüüpidega tüli norimas, on see tõenäoliselt Jäära tähtkuju esindaja.

Kaksikud — sa oled alati arvanud, et Kaksikud on väga jutukad. Purjus Kaksikud on aga võimelised kõik surnuks rääkima — nende suu ei sulgu hetkekski! Isegi need Kaksikud, kes on tavaliselt vaiksemapoolsed ja häbelikud, avanevad pärast paari šotti ja räägivad sulle absoluutselt kõik ära.