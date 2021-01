Anne Veski avaldas piinliku saladuse: ma ei teadnud, mida nüüd ette võtta!

"Kõik me oleme lapsepõlves pattu teinud ja kui sa oled noor ja rumal, siis – tänapäeval enam küll keegi ei suitseta, aga meie ka vaikselt seda proovisime," meenutas Veski, kuidas suvisel ajal tuli sõbrannadega rõdul olles mõte, et võiks suitsu proovida.

Peagi hakkas aga rõduuks liikuma ja Veski mõistis, et nad on oma tegevusega tema emale vahele jäämas.

"Meil oli laual tort. Ma ei teadnud, mida nüüd ette võtta ja siis ma suskasin selle suitsu tordil oleva roosi sisse," rääkis Veski ja lisas, et ei julgenudki emale tunnistada, et just tema oli see, kes rõdul suitsu proovis.