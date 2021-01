ÜLEVAADE | Kuumad suudlused, karastav talisuplus ja huvitavad mõtteterad: vaata, kuidas saatsid vana aasta ära ning võtsid uue vastu erinevad Eesti staarid

Tundub, et näitlejatar Katariina Ratasepp veetis aastavahetust üpris rahulikult. Seejuures naine tunnistab, et 2020. aasta on olnud üks parimaid aastaid tema elus.

"Minu elus on olnud väga raskeid ja ka talumatult raskeid aegu. Olen elanud peost suhu, olnud tudengist üksikema, kogenud depressiooni ja südamemurdumisi. Sel aastal olen ma tõesti osanud olla pea igapäevaselt tänulik selle eest, et ma olen nii-ii õnnelik - mul on unistuste mees, unistuste kodu, megatublid lapsed ja ma tõesti teen esimest korda elus päevad läbi ainult neid asju, mida ma tõeliselt naudin ja mille ma olen ise enda päeva valinud – olgu see siis kirjutamine, podcastide läbiviimine, muud jooksvad tööülesanded või joonistamine," kirjutab Ratasepp postituse juurde.