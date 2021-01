Luisa Rõivas abikaasa Taavi Rõivase poliitikast lahkumisest: minu jaoks oli see kauaoodatud otsus

“Minu jaoks oli see kauaoodatud otsus,” ütleb Luisa. “Kui me kokku saime, oli ta esimest korda riigikogus – oleme kaua selles maailmas keerelnud ning Taavi on aastatega väga palju saavutanud, olnud Eesti Vabariigi peaminister ja arvan, et väga hea peaminister. Liiga palju suundi, kuhu poliitikas edasi suunduda, ei ole..., sest praeguses poliitikas talle pinget pakkuvat ametikohta või saavutamata eesmärke ei ole. Õigem on end vahepeal kusagil mujal arendada ja maksma panna. See on parim otsus, mille ta praegu teha sai,” toetab Luisa abikaasat.