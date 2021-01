"Eesti otsib superstaari" tulebki taas? Karl-Erik Taukar: ma olen ka kuulnud, et peaks midagi tulema, sest...

"Kuulujutud käivad, et 2021. aastal naaseb "Eesti otsib superstaari" TV3 eetrisse. Me ei saa siin midagi paikapidavaid lubadusi, veksleid, aga mingeid kuulujutte tead ju sinagi, Taukar," pärib Margna lauljalt.

"Mulle tundub küll, et te teate vist rohkem," viitab Taukar Kristjan Jõekaldale ja Teet Margnale, mispeale Jõekalda vastab, et ei tea. "Ma olen ka kuulnud midagi, et peaks jälle midagi tulema, sest aeg on ju küps, kolm ja pool aastat viimasest saatest," märgib laulja.

Kaudselt kinnitab superstaari saate tulekut ka üks saate pikaajalisi kohtunike Mihkel Raud, arvustades Jõekalda ja Margna esinemist ning lisades: "Ma loodan, et kui ükskord Superstaarisaade peaks tulema uuesti ja ma olen kuulnud, et see ei ole välistatud, siis te osaleksite seal."

Kuuldused hakkasid liikuma sellest, kui Karl-Erik Taukar ütles, et teda Tõnis Niinemetsa kõrval "Eesti Laul 2021" saatejuhina ei näe, sest tal on teine suurem muusikaline projekt käsil.

"Selle Eesti Lauluga on selline asi, et tegelikult mul oli see pakkumine laual, aga ma pidin sellest ära ütlema, sest mul on samal ajal tulemas suur muusikaline teleprojekt," selgitas Taukar. Kuigi muusik on uuest väljakutsest väga põnevil, siis hetkel ta rohkem avaldada ei tohi.

Varasemalt on armastatud muusik juhtinud ka "Eesti otsib superstaari", "Tunnen sind läbi ja lõhki" ning "Sõidud Taukariga" saateid. Samuti on ta õhtujuhiks olnud Eesti Muusikaauhindade galal.