Brigitte Susanne Hunt paljastas, mida tema ekspeika ütles suudlusvideote peale võõra naisega

"Mul on väga kindel meestemaitse. Kui Anule meeldivad rikkad soomlased ja noored, siis minule meeldivad pikad mehed. Kui me vaatame minu meeste ajalugu, siis nad ei pea olema ilusad ja kindlasti mitte truud," ütleb Hunt naljatlemisi, lisades et ta räägib veidi ka draamatilisest petmisest, kus talle Ronist levisid videod ööklubis tundmatu naisega suudeldes.

"Hommikul need videod jõudsid minuni, kus minu endine kallim Ron Nõmm suudles teise naisega. Ja kui Ron koju tuli ja ma näitasin talle neid videot, siis ta vastas: "Aga see ei ole ju mina!"," tunnistab Hunt, lisades: "Võib ka öelda, et intelligentsuse koha pealt olen ma teinud väga õigeid valikuid. Rikkaid mehi mul pole kunagi olnud, sest ma olen harjunud, et jõuludeks saan ma sokke, küünlaid ja külmkapimagneteid."