Uuel aastal uus suhe? "Rannamaja"-Merylin ja naistemees Ron Nõmm: pulmad on suvel!

Tundub, et teada-tuntud naistemees Ron Nõmm on juba uutel jahimaadel. Nimelt on Nõmm väga lähedalt teinteisega koos "Rannamajast" tuntud suunamudija Merylin Nauga. Muuhulgas mainivad noored, et pulmad on suvel, kus esineb ka nublu. Varasemalt on Nõmm suhtes olnud Brigitte Susanne Hundi ja Laura Kõrgemäega.