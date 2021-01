VIDEO | Millist "Tujurikkuja" sketši tehes oli Märt Avandil ja Ott Sepal endal võimatu naeru pidada?

"Võitja" selles vallas olid ülekaalukas - "Õnne 13" sketšist stseen, kus "arutletakse" Morna uue linnapea nime üle. "Ma jätsin selle meelde, et pärast hea ajalugu meenutada - minu suunas tehti 16 duublit. Siis me läksime õue ja itsitasime vahepeal Otiga edasi, kaamerad pandi teistpidi, Oti suunas läks samamoodi 14 või 15... Me vahetevahel juba peaaegu jõudsime lõpuni, kuni..." rääkisid Avandi ja Sepp naerdes.