KLÕPS | Uuel aastal uue hooga! Saatejuht Robert Rool: jah, olen armunud

"Jah, olen armunud," tunnistab Robert Kroonikale ning on pannud oma Instagrami storysse üles ka esimesed fotod uue kallimaga. "Maarja on 25 ja töötab meditsiinivaldkonnas. Tutvusime mõned kuud tagasi ja naudime teineteise seltskonda väga," ei hoia Robert oma vaimustust tagasi. Ühised tuttavad olid need, läbi kelle Roberti ja Maarja teed ristusid. Kroonika andmetel töötab piltilus Maarja poole kohaga kiirabis meedikuna.

Juulis tuli ilmsiks, et menusaate "Õhtu" üks saatejuhte Robert Rool on taas vaba ja vallaline poissmees kuna tema suhe Merilin Septeriga on lõppenud. Niisiis jäi Roberti vallalisepõli üsna lühikeseks ning taas on mehe süda suurt armastust tulvil.