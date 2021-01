Lily Allen avaldas järgmise pahe, millest kavatseb uuel aastal loobuda

35-aastane lauljatar mõtles selle üle, kui halb on pidev telefoni kasutamine. Sealhulgas sai ta aru, et kui paljud eluvaldkonnad kannatavad, kui ta liiga palju aega telefonis.

Allen on pidevalt olnud avameelne oma pahede suhtes, sealhulgas alkoholi tarbimine ja narkootikumid. Nüüd aga annab ta Instagramis teada, et avaldab veel ühe pahe, milleks on liigne telefoni kasutamine.

Tema pealkirjas kirjutab ta järgmist: "Ma proovin, aga need asjad on loodud nii, et me neid käest ei paneks. Selle tagajärjel kannatavad mu aju, kannatavad minu suhted, kõik minu töö või loomingulised ettevõtmised. Ma olen uimastitest, märjukestest lahti saanud..."