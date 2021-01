VIDEO | Ootamatu! Tom Hanks demonstreerib uut soengut: palun laste hirmutamise eest vabandust!

Tom Hanks kehastab peagi kinolinadele jõudvas filmis "Elvis" legendaarset rokikuningat Elvis Presley mänedžeri Tom Parkerit.

"Lubage mul näidata teile kohutavat soengut, mis mul peab olema, et kujutada kolonel Tom Parkerit. Palun laste hirmutamise eest vabandust," ütles ta ja liikus kaamerale lähemale.

"Vaadake seda kohutavat juukselõikust," naljatas ta. "Kas sa näed seda? Vaata seda asja!" lisas Hanks.



2020.aasta märtsis Tom Hanks andis avalikkusele teada, et tema ja ta abikaasa Rita Wilson tegid Austraalias koroonaviiruse testi ning mõlema puhul oli vastus positiivne. Praegusel ajal on nendel kõik kombes. Hanks on tagasi ning filmi võtted käivad tal täie hooga.