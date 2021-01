KLÕPS | Muusik Hans Noormets tutvustab oma kallimat: sa tegid mu 2020. aasta eriliseks!

Natuke aega tagasi Hansu Instagramis avaldatud pilt sai kohe meeletult palju tagasisidet. Fännid kiidavad, kui ilusad Hans ja Hanna koos välja näevad.

"Saime minu muusikavideo proovis tuttavaks," ütles Hans Kroonikale.

"Sa teed minust parema inimese. Kui ma vaatan sulle silma, siis unustan kõik muu ära. Sa tegid mu 2020. aasta eriliseks. Ma väga armastan sind. Aitäh," kirjutas Hans oma postituse pealkirjas.

Hanna on tiktokis väga edukas. Tal on üle 29 tuhande jälgija.





Hans on laiemale avalikkusele tuttav Eesti Laulu 2018. aasta finaalist, kus ta koos Stefaniga moodustas koosluse nimega Vajé. Paraku lõppes kollektiivi tähelend üsna pea ning noormeeste teed läksid lahku. Stefanit oleme me hiljem näinud Eesti muusikamaastikul tegevana, kuid Vajé teine liige, Hans kõnnib hoopis teist radapidi. Nimelt siirdus ta pea kaks aastat tagasi õppima inglite linna Los Angeles, kus ta muuhulgas tutvus ka legendaarse muusikamänedžeri, Vanilla Ninja ühe asutaja Renee Meristega. Meriste on nüüd ka Hansu, esinejanimega Rozell, mänedžer.

" Üks hetk tundsin, et tahan muusika tegemisest veel rohkem teada saada. Paraku on võimalused Eestis piiratud. Minu kodulinnas Viljandis paiknev kultuuriakadeemia ei pakkunud seda, mida ma tahtsin. Hakkasin uurima, millised on võimalused Euroopas. Mõne tuttava kaudu sain soovituse, et Los Angeles'is on paar kooli, kust tulevad silmapaistvad tegijad ja neil on reaalselt ka nimekaid vilistlasi, keda ette näidata. Tihti on nii, et õpetatakse küll hästi, kuid ühtki suurt nime või tegijat koolist väljunud ei ole, " rääkis Hans.



LOE HANS NOORMETSA TÄISPIKKA INTERVJUUD SIIT.