Anu Saagim kohtumisest eksabikaasaga: tema ei ole näinud nii pikki jalgu, mis lõppevad mehe nina all

Staarid

ANU SAAGIM Foto: Martin Ahven, Õhtuleht

Bravuuritar Anu Saagim rääkis humoorikas saates "Kaks kanget. Suur aastavahetusshow!", et ta oli abielus olnud kolm korda ja kõik tema mehed olid ainult soomlased. Anu tunnistas, et ta just eriti soomlaste fänn ei ole. Saagim meenutas, kuidas ta oma eksabikaasat kohtas.