Kaheksa aastat üksi metsas elanud Siiri Sisask: ka mina kannatan!

KASS UTU on Siirile seltsiks. Kass Lilli on aga tagasihoidlikum. Tema pildile ei tulnud.

Muusik Siiri Sisask on viimased kaheksa aastat elanud üksi metsa sees. Ta on lahkumineku kaotusvalust üle saanud ja tunneb, et on nüüd sellises eas, kus tahab elada vaid iseendale.