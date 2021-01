Henrik Normann avameelselt: eestlane on nii kade, et ei luba endale pühapäevagi

Näitleja Henrik Normanni aastavahetuse autorisaate "Edekabel" lõbustab vaatajaid juba 20 aastat. Naljamees ütleb, et lõppev aasta on olnud mitut moodi kummaline, kuid mitte eriti naljakas. Pigem mõtlemapanev.

Soovin, et kadedust oleks maailmas vähem. Eestlane võiks kadedusest tegelikult üldse lahti saada. Kui see koroona raviks kadedust, siis ta võiks ühe aasta veel olla.

Armu -ja igasugust muud kadedust võiks jääda vähemaks. Elu läheb kohe ilusamaks. Kui tunned rõõmu teise rõõmu üle ja tema tunneb ka sinu üle rõõmu, on ju mitmekordne rõõm. Aga eestlane on nii kade, et ei luba endale pühapäevagi. Kui teil on raske ja tekib ülemäära palju muresid, siis minge kirikusse. Seal saate aru, kuidas vaikus teie kõikidele küsimustele vastab!