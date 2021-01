FOTO | Vene sekspomm Anna Sedokova ja tema lätlasest abikaasa julgelt paljastav pilt ajas fännid marru: oled sa segane?

"See pilt on sobimatu...liiga intiimne...ütles üks fänn. "Anna, uus aasta ju..mille jaoks sa seda postitasid?" küsib teine fänn. "Oled sa segane? Kõik peavad nüüd su peput vahtima?" kirjutas vihaselt ka kolmas fänn.

Timma ja Sedokova suhe on algusest peale saanud kriitikanooli, sest korvpallur oli uue kallimaga kohtudes ja ja esimestel kohtingutel käies veel abielus oma pisipoja emaga. Paljudele on pinnuks silmas ka see, et lauljatar on 11 aastat vanem oma väljavalitust.