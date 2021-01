Räpparite seas tüli lahti: Eminem ja Snoop Dogg pesevad avalikult musta pesu

Eminemi fännilehele Instagramis postitati videoklipid, kus Slim Shady selgitab, miks ta tõi laulus "Zeus" Snoop Doggi nimeliselt välja. Snoop kasutas seda võimalust ning kirjutas, mida ta "Lose Yourself" räpparist arvab, kirjutas TMZ.

"Looda vaid, et ma sellele pehmele p***** ei vasta," kirjutas Snoop ja lisas sinna lõppu mitmed naljaemotikonid. Nii et tundub, et see on rohkem naljaga kui et midagi tõsist oleks lahti.

Selle nädala alguses selgitas Eminem, miks ta Snoop Doggi üldse kritiseeris. Põhjus lihtne. Snoop andis sel suvel intervjuu "The Breakfast Clubile", kus ta rääkis, et tema arvates ei ole Eminem kümne parima räppari seas ning räpikogukond saaks ka ilma tema muusikalise panuseta hakkama.

Snoop Dogg. Foto: Scanpix

Snoop ütles ka, et Eminem ei oleks ilma Dr Dreta keegi, ja sellega on Michiganist pärit räppar nõus. Eminemi ei häirigi nii väga see, mida Snoop Dogg ütles, vaid see, kuidas ta seda ütles. Intervjuus jättis Snoop ülbe ning solvava mulje ja see ei lähe kohe mitte. Eminem usub, et kõigil on õigus oma arvamusele, aga Snoopi arvamus on aastate jooksul tohutult muutunud.

Kui kuulata, mida Eminem "Zeusis" Snoopi kohta ütles, siis ega see midagi hullu pole. Eminem tõi välja, et ta on kriitikaga harjunud ning viimane asi, mida ta vajab, on saada seda Snoopilt, kellega nad on aastaid koos samas muusikalises seltskonnas ringi käinud.

Kuula Eminemi "Zeusi". Snoop Doggi mainiv koht algab 3:09.