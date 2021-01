Kristel Kruustük aastavahetusest: ütlesin pojale, mis juhtuma hakkab, aga rakette ei lastudki

"Esimest korda elus võtsime uue aasta vastu ilma ilutulestikuta," ütles ettevõtja. "Rääkisin terve päev Aaronile, mis juhtuma hakkab, ja see oli niivõrd üllatav, et taevas ei olnud midagi. Kuigi ilutulestik võib kaunis olla, siis see oli värskendav seda mitte näha. Selle asemel tundsin ma head meelt kõikide loomade osas, kes ei pidanud kartma, ning et tänavad ei olnud prahiga kaetud," lisas ta.