Astroloog Edda Paukson: infarkt tuli nagu välk selgest taevast

2020. aastal on Edda Paukson tervisega kõvasti kimpus ja infarkti tõttu haiglaski olnud. Ta ei mäleta, et 60- või 65aastaselt oleks end nii kehvasti tundnud kui praegu. "Kuni veel tahetakse, eks ma ikka kirjutan abimeest edasi. Korjan oma kondid kokku ja teen ära," ütles ta.

"See juhtus, ilma et ma oleks otsinud. Vahepeal lehes kirjutati, et Edda valib uut meest. Pärast Eduardi oli mul mitu austajat, üks koolivennast silmarõõm, kellega me Türgiski käisime. Lihtsalt head sõbrad," meenutab Edda.