Elmo Nüganen suhetest Kalju Komissaroviga: olin viimane, kes tohtis tema matustel sõna võtta

Rääkides enda tehtud otsustest, mida ta hiljem kahetseb, sõnas Nüganen: "Mõne näitleja minekut, mida ma ei osanud ära hoida. Kus toas istuvad kaks meest, pisarad silmis, mõlemad nutavad ja saavad aru, et muud võimalust pole. Mitu sellist minekut, kus näitleja tunneb, et talle on ülekohut tehtud, kui teater on lepingu üles öelnud."

See otsus mõjutas ka Nüganeni suhteid endise Noorsooteatri peanäitejuhi Kalju Komissaroviga. "Istusin oma kabinetis, kui kõlas koputus uksele, sisse astus Kalju ja küsis minu käest: "Kuidas sa said nii teha?" Pidades silmas, et paljud tema näitlejad, kolleegid olid koondatud. Ma ei osanud midagi vastata peale selle: "Sa oled ise mulle ju seda õpetanud!” Pidades silmas, et tuleb olla lõpuni aus, et teatud situatsioonides tuleb kompromissitult lõpuni minna. Selle järel tekkis väga pikk paus. Vaatasime kogu selle aja teineteisele otsa. Ühel hetkel pöördus Kalju ümber ja läks välja. Mina astusin akna juurde ja tegin mitu suitsu järjest," meenutas Nüganen.