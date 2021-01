"Cougar Towni" näitleja 12-aastane tütar tuli kapist välja: kasutame umbisikuliseid asesõnu

Busy Philipps armastab oma lapsi. Tema Instagram on täidetud piltidega Birdie'st ja Cricketist, kes näevad noorele eale vaatamata väga stiilised välja. Seega pole imestada, et õnnelik ema soovis nendest rääkida oma taskuhäälingus "Busy Philipps Is Doing Her Best", vahendas Cosmo.

Kui Busy oli pojalt saanud nõusoleku, jagas näitlejanna uudist lapse sooidentiteedist ja seksuaalsest orientatsioonist ka oma kuulajatega.

"Nendele, kes on minu sõbrad ja kuulavad seda oma kodust, siis ütlen teile esmakordselt, et Birdie on gei ja kapist väljas. Birdie ütles seda meile juba siis kui ta oli 10-aastane. Mina teadsin, et Birdie ise teadis," tunnistas "Cougar Towni" näitleja.

Busy pidas tütrega maha ka vestluse, kus tunnistas, et on asesõnu valesti kasutanud, ja seda oma avaliku imago pärast. Birdie aga olla emale öelnud, et tema ei hooli avalikust arvamusest ning on valmis, et ema räägib tema orientatsioonist ning asesõnadest ausalt ja avalikult.

Näitlejanna pakub head eeskuju vanematele, kelle lapsed ehk sama dilemma ees on. Busy andis tütrele nõu, et ta ei peaks pelgama valimaks elus oma teed, isegi siis, kui see on miski, mida ta varem näinud pole.

Busy Philipps abiellus stsenarist Marc Silversteiniga 2007. aastal ning neil on koos kaks last - Birdie ning Cricket.