"Pöörane" hobune hammustas briti koomiku seitsmeaastast poega

"Need olid pöörased 60 sekundit. Väiksem, kaheaastane poiss oli minu ratta tagaistmel. Hobune otsustab siis ühel hetkel minu vanemat poega rinnust hammustada. Sinikas on hullem kui ma iial näinud olen. Tol hetkel tormasin pojale appi ning noorem kukkus koos rattaga maha. See on üks veidramaid asju, mis minuga kunagi juhtunud on," tunnistas Manford.