Lauljakarjääri poole püüdlev Regina: olen lühikese elu jooksul teinud mitmeid ebatavalisi valikuid

"Ütleksin, et olen oma lühikese elu jooksul teinud ehk ebatavalisi valikuid, nagu noorena abiellumine ja kolimine väikesesse alevisse, kuid ma usun, need on olnud sellegipoolest õiged otsused," ei kahetse neiu oma otsust.

Regina on abielus olnud neli aastat. Ta kohtas oma tulevast abikaasat, kui ta oli 17-aastane. "Olen igati oma otsusega rahul! Kooselu sellise imelise mehega on igati hea," sõnas Regina.

Regina huvi laulmise ja muusika vastu pärineb varajasest lapsepõlvest. Ta on lõpetanud Kiili Kunstide Kooli lauluerialal ning on praegu WAF laulukoolis noorim vokaalpedagoog. Kuna Regina produtseerib ja kirjutab ka ise muusikat, siis on kõik tema päevad muusikast ümbritsetud.

Ta tunnistas ka, et tol ajal sõideti pidevalt pealinna ja Märjamaa vahet, kuni ühel hetkel tundus kolimine juba mõistlikum otsus. Üheskoos püütakse kaasaga, kellest on saanud kohaliku koguduse pastor, väikest Märjamaa kogudust.

Reginale tundub ka endale naljakas jätta pealinn koos kõikide võimalustega ja Märjamaal elades püüda lauljakarjääri alustada. Aga lahkumine on olnud tema otsus ja seda ta siiamaani ei kahetse. "Olen tulihingeline kristlane ja see on ka põhjus, miks me abikaasaga Märjamaale kolida tahtsime. Meile jäid südamele need noored, kes siin elavad. Tegime siin aastaid kristlikel väärtustel põhinevat noortetööd," avaldas Regina kolimise põhjuse.

Eestlastest räägitakse ikka kui muusikalisest rahvast. Hiljutigi sai kuulda, kuidas ETV spordiosakonna mehed "McGyveri" tunnusmuusikat järgi tegid. Sarnaselt paljudele teistele noortele soovib lauljaks hakata ka 24-aastane Tallinnast pärit Regina Tambek. Tegu on agara tütarlapsega, kes on nüüdseks koos abikaasaga Märjamaale kolinud.

Regina lemmiklaulja on Celine Dion, kelle iga esituse kuulamine on elamus omaette. "Käisin teda Berliinis lives ka kuulamas (mees tegi naistepäevaks kingituse) ja see oli ikka tõeline wow!"

Eesti lauljatest inspireerib teda kõige enam Liis Lemsalu. "Mulle meeldib ka, kuidas ta armsasti sotsiaalmeedias oma fännidele oma elu jagab ja ta tundub inimesena ka supertore," usub Regina.

Regina Tambek. Foto: Erakogu

Eestlaseks olemise juures on Regina jaoks palju häid omadusi. "Mulle meeldib, et oleme väike armas rahvus, mulle meeldib meie ilus eesti keel, mulle meeldib eestlaste ausus. Ei ole palju liigset pealiskaudsust ja ilustamist!"

Küll aga ei saa ka ilma negatiivseta ja seda näeb Regina Eesti elus samamoodi. Talle valmistavad muret katkised pered, murtud noored, murtud südamed. "See on ju ka põhjus, miks me Märjamaale kolisime või miks ma Instagramis oma jälgijatest väga hoolin ja annan endast parima, et olla nendele toeks," ütles Regina.

Koroonaviiruse epideemia on sundinud lauljannat oma tööalaseid kohustusi ümber tegema. Kõige enam häirib teda videokõnede vahel tundide andmine, sest ta eelistaks õpilastega näost-näkku koostööd teha. "Kõik minu õpilased on nii andekad ja iga tund on alati super lõbus ja üllatusterohke," leiab ta.

Teises laines ning selles tõttu mitmetes maakondades sotsiaalelu kinni panemises Regina süüd kellelegi ei näe - see on lihtsalt elu. "Viirused ja haigused on eksisteerinud aastatuhandeid ja inimkond on pidanud õppima nendega võitlema. Ma arvan, et kogu see viirus on paljusid mõjutanud ja ma tõesti tunnen kaasa kõigile, kes on nt pidanud kaotama mõne lähedase või sattunud finantsilistesse raskustesse," usub ta.

Vaktsineerima ka ei plaani Regina hetkel minna ja võib-olla jääb see üldse tegemata. "Olen kuulnud mitmeid kõrvalmõjusid, mis sellest võivad tekkida ja ausalt öeldes ei tahaks riskida. Igaühel on õigus oma arvamusele ja saan aru inimestest, kes samas vaktsiinile loodavad. Elame keerulisel ajal," võttis Regina olukorra kokku.

Regina andis detsembri keskel välja talvise singli "Maa on valge", mis sobib praegusesse valgesse aega imehästi.