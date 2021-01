Ivo Linna näitlemisest: mängisin "Viimses reliikvias" munka

Iseennast mängis ta ETV aastavahetuse sketšisaates "Koleilus". "Kui Karmel Killandi mulle helistas ja küsis, kas ma oleksin nõus ühes sketšis osalema, olin muidugi nõus, sest need asjad on põnevad," muheleb laulja Ivo Linna. Veel enam – teha seda sketši, mille peaosalise probleemiks on tõik, et ta vaat et ainsa eestlasena põeb Ivo Linna talumatust.