ENNE JA NÜÜD | Uskumatu! Igavesti noor 74-aastane Cher teeb silmad ette ka kaks korda noorematele

1979. aastal muutis ta oma täisnimeks Cherilyn Sarkisian LaPiere Bono Allman, lühidalt lihtsalt Cher. Teda on aastate jooksul tuntud ka kui Cheryl LaPiere, Cher Bono ja Cherilyn Sarkisian La Piere Bono Allman.

Ta on võitnud parima naisosatäitja Oscari filmis ("Kuutõbised"), Emmy, 3 Kuldgloobust ja muid auhindu. Ta on soololauljana müünud üle 100 miljoni plaadi üle kogu maailma (lisaks sellele 40 miljonit duetina Sonny & Cher), mis teeb temast ühe edukaima muusiku läbi aegade.

Ei ole vast kellelegi üllatus, et 74-aastase Cheri välimus on vaieldamatult suurepärane. Ometi suudab ta siiski aina rohkem üllatada. Lauljanna fotod toovad selgelt esile, kui heas vormis ta ikkagi on.