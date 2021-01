Ott Lepland avameelselt: ma enam ei ärritu, kui minu kohta kriitikat tehakse

Ott ja Kait on esinenud nii veebi teel kui ka maske kandvale publikule. "See emotsioon tegelikult aimatav, aga ma võin ka eksida," rääkis Ott.

"Komöödia puhul on natukene lihtsam seda reaktsiooni aru saada. Kui teed midagi ära ja on haudvaikus, siis on väga halvasti ja kui midagigi tuleb, siis midagi vähemalt vast jõudis kohale," ütles Kait.

Ott ja Kaidu sõnul veebiesinemised olid neile harjumatud. "Vahepeal inimesed lülitavad isegi mikri välja, nii et siis ei saa üldse aru – midagi ei kuule ja lihtsalt räägid ja räägid. Vahepeal lülitatakse pilt ka välja ja siis esined nii, et seal on ainult mingi nimi ees," rääkis Kait.

Ott on paar korda veebi teel esinenud ning see oli tema jaoks kahetine kogemus. "Üks pool on see, et sa ei saa mitte mingisugust reaktsiooni, istud teed oma loo ära, mingit aplausi ega midagi ei tule. Teine aspekt on mugavusaspekt. Olin elutoas ja vaatasin televiisorit, siis vaatasin, et kell on seitse ja mul hakkab nüüd veebikontsert. Läksin oma muusikatuppa, kus mu klaver seisab. Enne seda vahetasin särgi ära. Logisin Zoomi sisse, tegin kontserdi ära ning pärast läksin elutuppa "Aktuaalset kaamerat" edasi vaatama," rääkis Ott.

Möödunud aastal said Ott ja Kait 33aastaseks. "Ma ei lähe enam nii palju närvi kui varem. Isegi see koroona ei mõjutanud elu," ütles Kait.

Ott on Kaiduga nõus ning lisas, et tal on tulnud stabiilsust rohkem. "Enam ei ärritu, kui minu kohta kriitikat tehakse," ütles Ott.