Lõpuks ometi! Legendaarne jõululaul "Last Christmas" tõusis edetabeli tippu

George Michaeli ja Andrew Ridgeley "Last Christmas" avaldati 1984.aastal. Laulu viisistas George Michael. See laul on üks populaarsemaid jõululaule.

Ansambel tegutses aastatel 1981-1986. Nende tuntumad lood on ka "Wake Me Up Before You Go Go", Careless Whisper" ja "Freedom".