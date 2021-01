VIDEO | Püha müristus! Marco Tasane kehastus kelmiks ning avaldas singli "Šarlatan"

Marco tunnistab siiani, et ta ei tea, kes talle need sõnad kirjutas: "Paraku see fanatt on enda suhtes üpris salalik ja ma ei teagi, kes ta selline on." Samas usub Tasane, et tegu on kellegi 30ndates inimesega, sest loos nimetatakse korüfeesid nagu Ada Lundver ja Eve Kivi. "Noored ei teagi neid," suskab Tasane vahele.