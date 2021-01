Anni Rahula beebiootuse kohta pärimisest: see on delikaatne teema, mida ei maksa surkida

Anni räägib, et teda isiklikult ei häirinud vast küsimine rasedaks jäämise kohta kõige rohkem, ta võttis seda pigem just komplimendina, et teda nähakse vahva emana või neid hea stabiilse paarina, kelle peres oleks lapsel/lastel hea kasvada.

“Ehk ma arvan, et see on veidi delikaatne teema ja väga surkida ei maksa. Samas mina isiklikult päris sellist heaga küsitud küsimust liiga palju ei tauni. Ma ei leia, et peaks seda teemat kabuhirmus vältima, aga olema just mõõdukas ja arvestama, et see ei pruugi nii lihtsalt mõnel tulla, kui teisel,” mõtiskleb ta.