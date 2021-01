TV3-s stardib uus sari, mille avaosas on Eesti armastatud moelooja

Sarja „Päev, mis muutis mu elu“ kõigi osalejate elus on olnud päev, mis kas ühel või teisel moel on muutnud kõike. Sarja avaosas saab sõna andekas moelooja Marilin Sikkal, kelle elu muutus täielikult päeval, mil tema mehega juhtus raske mootorrattaõnnetus.

Kaheksandat kuud lapseootel naine mõistis just sel päeval, et ta peab leidma endale töö ja sissetuleku. Masuaja keerulistes tingimustes ja pisikese beebi kõrvalt alustas ta kleitide disainimisega, millest kasvas välja karjäär edasiseks eluks. Naise loomingut imetletakse, armastatakse ja tunnustatakse ning see on jõudnud tähtsatele moelavadele.