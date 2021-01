Lauri Pedaja kihlatu: nii paljud esmarasedad põevad üle

Õhtulehe andsid intervjuu Lauri Pedaja ja tema kihlatu Gethel Brulaka, kelle perre on oodata ka lisa, nimelt ootab Gethel Lauri ja tema esimest last. Muuhulgas on nad ka uhked majaomanikud, kuid Gethelil on esmarasedatele öelda nii mõndagi.