FOTOD | Beatrice tähistas Londonis ainsa poja sünnipäeva uhke galeriiga

Beatrice nooremad lapsed, tütar Uma Sofia Grazia ja poeg Balthazar Serafim, olid kevadel mõlemad Waldorfi kooli õpilased. Seal propageeritakse ekraanivaba elu ja väärtustatakse vahetut kontakti. Mõlemad kukkusid päevapealt ära.

Vanemast tütrest Simonast (32) kõneledes ütleb Beatrice, et ta on pühendunud ema. Enda kohta tunnistab naine, et traditsioonilises mõttes vanaema ei ole temast saanud.