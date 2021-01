KLÕPS | Vinge! Lauljatar Maian tähistab kahte olulist tähtpäeva: üks terve aasta

View this post on Instagram

Muuhulgas ta lisab ka listi, mis on tema elus pärast seda muutunud:

1) näen armas välja. Näonahk, õhetus, naha elastsus on kõik suurepärane

2) unekvaliteet on THROUGH THE ROOF

3) palju paremad suhted lähedastega

4) parem keskendumisvõime

5) üleüldiselt kordades parem enesetunne ja jaks asju teha ning elu elada

6) säästan rohkelt raha