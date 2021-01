Räppar Nicki Minajilt nõutakse laulu varastamise eest 200 miljonit dollarit

Jawara Headley väidab, et Nicki Minaji esitatud "Rich Sex" on tema laul, mille mees aastaid tagasi kirjutas ning kuulsale räpparile millalgi enne 2016. aastal ette mängis. Headley, kes kannab esinejanime Brinx Billions, sõnul ütles Nicki talle, et laul on väga hästi turundatav ning sellest saab globaalne hitt, kirjutas TMZ.

Muusikaprodutsent ja artist Brinx väidab ka, et Nicki varastas tema laulu ja pani selle oma albumile "Queen". Kõigele lisaks ei ole Brinx üles antud kui üks loo autoritest ning ta ei saa laulu pealt soovitud miljoneid.

Nicki ja Brinx tunnevad teinetest 2007. aastast, mil nad kohtusid MySpaces. Seda enam on laulukirjutaja jaoks hoop, et vana sõber otsustas tema kirjutatud laulu mõned osad enda loomingu pähe avaldada. Peale sõnade on Nicki laulul ka sarnane muusika, noodid, toon ja rütm.

Brinx kaebas Nicki, Universal Music Groupi, Young Money ja Cash Money kohtusse, nõudes neilt 200 miljonit dollarit valuraha.

Huvitav on see, et Ameerika heliloojate, autorite ja kirjastajate seltsi andmebaasi kohaselt on Jawara Headley "Rich Sex" ühe autorina üles antud.