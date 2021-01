Bondi-tüdruk Tanya Robertsi esindaja: ta ei ole surnud!

Uudis tuleb vaid päev pärast seda, kui see sama esindaja kinnitas The Hollywood Reporterile ja teistele väljaannetele, et 65-aastane näitlejanna on surnud.

Mike Pingel sõnas esmaspäeval: "Ma tõepoolest sain tema surma kohta kinnituse, aga see oli väga muserdunud inimeselt (Robertsi poiss-sõber Lance O'Brien). Nii et jah, täna hommikul kell 10 helistati haiglast ja öeldi, et ta on elus, aga olukord ei ole kiita. Loodetavasti saame peagi uut infot. Olukord on täbar."