Edgar Savisaar andis välja raamatu, kus räägib enda versiooni kohtu all olemisest

Sõna saab ka Linnar Priimägi, kes sõnas: "Olen Edgaril ilmale aidanud nii mõnegi raamatu ja loodan siiralt, et tal jätkub sulejõudu veel õige mitmeks. Sest tal on ajaloolase mälu, ajalooline mälu. Siinne kohturaamat on rohkem ajastu dokument kui ajalooline ürik. Sellega ei saa lõppeda Eesti eepos “Edgar Savisaar”. Las see ilmub, sest õiglus kisendab enese järele. Aga Edgaril on veel ideid. Ma tean."