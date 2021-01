Jaak Joala monumendi autor Mati Karmin kriitikutele: kõik on suured professionaalid

"Nii on, et kõik teised on targemad. Nõukogude ajal oli selline väljend nagu „polkovniku lesk“. Kus priske proua teadis arsti juurde minnes täpselt, mis tal viga on, ja teadis vist ära ka tohtri hädad. Meil on ju toidu- ja kokakunstnikud ja kes kõik veel. Ma ootangi, millal pärast kodukoolitust hakkavad meil piloodid lendama. Kõik on kõiges sedavõrd suured professionaalid, internet õpetab tegema mida iganes," ütles Karmin intervjuus.