Telerežissöör Ken Saan paneb pankuri Rain Lõhmuse oma uues sarjas näitlema

Ilmselgelt on saade ajendatud neist, kes kavatsevad välja võtta oma kogutud raha II pensionisambast – et nad raha pankade kaudu siiski edasi investeeriks.

Ken ütleb, et tema on viimasel ajal ennast investeerimismaailmaga hästi kurssi viinud ja esimesed ristsed saanud.

"Külastasin Aafrikas kitseturgusid, aga paraku sisenesin turule valel hetkel ja sain köhiva kitse," naerab Ken. Ta jätkab õhinal: "Proovisin Raini nõuannete järgi ka väikeste summadega börsil mängida ja see oli väga lõbus. Iga selliselt teenitud viiekas on ülimalt magus."

Ken usub, et nüüd, kus pensionirahad vabaks lastakse, muutub investeerimine populaarsemaks. Saatesarja idee sündis muu hulgas sellest, et koroonaajal hakkasid paljud igavusest börsil mängima.

"Tihti mõned sportlased panid isegi paremaid panuseid kui profid ja teenisid päris häid kasumeid," seletab Ken. "Mul tuttav müüs maha oma kinnisvara ja ostis hõbedat ning kasvatas oma vara poole võrra. Investeerimismaailm on põnev nagu tuleviku etteennustamine ja iga otsus on nagu omaette lugu."

Ken pakub, et kes on huvitatud sarjas osalema, on oodatud julgelt ühendust võtma.