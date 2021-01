Charlene Rennit kooselust 33 aastat vanema mehega: tundsin soovi tema eest hoolitseda ja selle olendiga kaasa joosta

Charlene Rennit (33) on enam kui kümme aastat elanud Abu Dhabis, kus tegeleb rahvusvaheliste projektide juhtimisega. Üle pika aja veetis kaunitar jõulud ja aastavahetuse kodumaal, sest pandeemia tõttu Araabia Ühendemi-raa­tidesse ei pääse. Eestisse tuli ta koos oma elukaaslase, filantroobi ja fotograafi Bobby Sageriga (66), kes muuseas on superstaar Stingi südamesõber.

Charlene ja Bobby on kõrvuni armunud, kuigi nende vanusevahe on 33 aastat. Mõlemad on veendunud, et on teineteise hingepeegelduseks ja loodud kokku kõrgemate jõudude poolt: "Lähtudes ühe india filosoofi sõnadest, pole miski juhuslik. Elus kohtudki kõigiga just siis, kui on õige hetk ja selleks valmis oled. Ei sekunditki varem."

Kaks ja pool aastat tagasi Abu Dhabis kohtunud Charlene ja Bobby sõnul ühendab neid piiritu empaatiavõime, tahe teha head ning aidata endast vaesemaid ja nõrgemaid.

"Ma pole kunagi kohanud kedagi, kes oleks minuga igal tasandil nii lähedane. Meil mõlemal on süda õige koha peal," õhkab blond kaunitar.