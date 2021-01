KROONIKA 25! Esimene peatoimetaja Maire Aunaste: ajakirja kokkupanek oli mu jaoks kohutav peavalu

"Ega keegi väga ei usu, kui ütlen, et olen töötanud Kroonikas. Olin ametlikult lepinguga Kroonika Tartu toimetuses tööl üheksa kuud. Tartu toimetus koosnes kolmest inimesest: peale minu olid veel Kaupo Torim ja Karl Martin Sinijärv.

Tartu toimetus likvideeriti, sest sel polnud mõtet. Tartus polnud ju seltsi­elu, millest kirjutada. Eks sain ka ise aru, et meie püüdlused vastasid rohkem kultuuriajakirjale. Esimeses numbris ilmus mul järelehüüe muusikateadlane Leo Normetile. Kahjuks ilmus see ilma kadunukese nimeta. Mõtlesin, et see on elementaarne, et pannakse nimi ka juurde, aga seda ei tehtud. Mäletan, et kontrolliti Kadas­tiku käest, kas esimesse numbrisse sobib nekroloog. Aga nime, näed, ikkagi ei pandud… (Naerab.)

Naljaküljed "Kaabak. Rahva tõelised gaasid" oli mu enda idee, seda oli väga lõbus teha. Teinekord tegi ka mu poeg, kel olid mõned head lollused. Tahtsin talle anda Kroonika kaudu võimaluse.

Sel ajal ei olnud ju arvuteid. Lugusid saatsin Tallinnasse faksiga. Kirjutasin Prantsusmaalt toodud elektrilise kirjutusmasinaga, mille küljes oli diskett ehk flopi. Kahjuks ei ühildunud see Tartu toimetuses ühegi arvutiga, nii et interneti teel, mis oli õnneks juba olemas, lugusid saata ei saanud.

Kroonikaga on sama asi, nagu omal ajal oli Heldur Jõgioja ja Suveniiriga. Raadios tehti siis mingeid rokkansamblite edetabeleid ja kõige sitemaks bändiks valiti Suveniir. Võtsin selle kohta sõna. Ütlesin: kallid inimesed, te panete Suveniiri rokkbändide kategooriasse, mis teil arus on?! Suveniir on omas nišis väga populaarne ja vajalik ansambel, aga rokiga ei ole sel bändil mingit pistmist. Kroonikat ja Akadee­miat ei hakka ju keegi võrdlema! Kroonika on omas nišis väga vajalik ja tõeliselt arvestatav ajakiri.

Mäletan, kuidas kohtusin Tatari tänava toimetuses esimest korda uue peatoimetaja Ingridiga, kel olid jalas väga ilusad sukkpüksid, kuldniitidega. Eks algas ka Kroonika kuldaeg. Ingrid ütles mulle: kirjuta ikka midagi veel. Aga ega mul ei tule välja, las ma kirjutan parem oma suurepäraseid lasteraamatuid."